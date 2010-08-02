КРУ виявило у Києві фінансових порушень на суму 842 млн. грн.

Контрольно-ревізійне управління в м. Києві впродовж першого півріччя виявило у столиці фінансових порушень на суму 842 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КРУ в Києві, про це йшлося на розширеному засіданні колегії відомства, присвяченому підсумкам його роботи за вказаний період.

Зокрема, за цей період було проведено 284 контрольних заходи, у тому числі 259 ревізій та 19 перевірок державних закупівель, під час яких перевірено 276 підприємств, установ та організацій.

Порушення виявлено на 249 об’єктах контролю, або на 90% від перевірених, на загальну суму майже 842 млн. грн.

Зокрема, недоотримання фінансових ресурсів бюджетами та бюджетними установами становить 14,8 млн. грн., незаконні витрати - 92,52 млн. грн., нецільове витрачання бюджетних коштів - майже 775 тис. грн., недостачі матеріальних і фінансових ресурсів - 526,92 тис. грн.

Втрати фінансових і матеріальних ресурсів, допущені внаслідок неефективних управлінських дій, встановлено на 90 об’єктах контролю на загальну суму 185,46 млн. грн. Інших порушень фінансової дисципліни виявлено на 177 об’єктах контролю на загальну суму 547,5 млн. грн., з яких 33,06 млн. грн. – це порушення тендерного законодавства під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

До порушників бюджетного законодавства застосовано фінансові санкції: зупинено та призупинено операції з бюджетними коштами на 79 об’єктах контролю, зменшено бюджетні призначення 15 розпорядникам бюджетних коштів.

Впродовж січня-червня 2010 року до адміністративної відповідальності притягнуто 526 посадових осіб об’єктів контролю. За матеріалами ревізій порушено 14 кримінальних справ.