НБУ ліквідує Земельний банк
09:50, 03 серпня 2010Фінанси
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Ліцензія відкликана 2 серпня
Нацбанк вирішив ліквідувати Земельний банк. Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Згідно з повідомленням, постановою НБУ від 30 липня 2010 року з 2 серпня 2010 року відкликана банківська ліцензія та ініційована процедура ліквідації ПАТ "Земельний Банк".
Нацбанк відзначає, що з 2 серпня припинені повноваження тимчасового адміністратора Ніни Гришин, правління, наглядової ради і загальних зборів акціонерів.
Ліквідатором банку призначений незалежний експерт Олексій Угрімов.
Як відомо, тимчасову адміністрацію в даний банк НБУ ввів в травні.
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