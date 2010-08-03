НБУ ліквідує Земельний банк

Нацбанк вирішив ліквідувати Земельний банк. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Згідно з повідомленням, постановою НБУ від 30 липня 2010 року з 2 серпня 2010 року відкликана банківська ліцензія та ініційована процедура ліквідації ПАТ "Земельний Банк".

Нацбанк відзначає, що з 2 серпня припинені повноваження тимчасового адміністратора Ніни Гришин, правління, наглядової ради і загальних зборів акціонерів.

Ліквідатором банку призначений незалежний експерт Олексій Угрімов.

Як відомо, тимчасову адміністрацію в даний банк НБУ ввів в травні.