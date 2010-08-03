На покриття дефіциту бюджету буде спрямовано 20% кредиту МВФ

Народний депутат, перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ наголошує, що Кабінет міністрів має намір спрямувати на покриття дефіциту бюджету лише 20% кредиту Міжнародного валютного фонду, решта коштів буде направлено на розвиток країни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регоінів.

«На дефіцит бюджету, як кажуть, на чисте проїдання, потрібно спрямувати п’яту частину, 20 відсотків», – зазначив депутат.

За його словами, такої позиції дотримуються прем’єр-міністр та віце-прем’єр-міністр з питань економіки. «І Сергій ТІГІПКО сказав, і Микола АЗАРОВ сказав, що проїсти тільки 20 відсотків – це спільна позиція влади», – зауважив М.ЧЕЧЕТОВ.

«Що стосується того, як решту використовувати, то ці гроші можна покласти на валютні резерви або кинути на модернізацію економіки», – додав він.

«А решту – на модернізацію, валютний резерв. Як сказав АЗАРОВ, на інноваційні проекти. Це саме те, що штовхає економіку вперед, на розвиток. Тому тут їхніх розбіжностей немає. І я думаю, буде загальна позиція Кабінету міністрів уже для того, як використовувати ті 80 відсотків грошей МВФ», – підсумував М.ЧЕЧЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня ц.р. на прес-конференції віце-прем`єр-міністр України С.ТІГІПКО заявив, що МВФ погодився виділити із загального обсягу кредиту в 15,15 млрд. дол. на покриття дефіциту держбюджету України лише 2 млрд. дол., причому ці кошти можуть бути використані лише для бюджету поточного року. Але вже з наступного року всі без винятку кошти будуть спрямовані лише на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України.

Пізніше прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що на покриття дефіциту держбюджету планується спрямувати близько 20% загальної суми кредиту МВФ, решту коштів необхідно буде витратити на серйозні програми модернізації економіки, зокрема на програму з енергозбереження.

2 серпня С.ТІГІПКО заявив, що Україна вже одержала перший транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,89 млрд. дол.

«З цих грошей мільярд піде на фінансування дефіциту бюджету, а 890 млн. – у валютні резерви Нацбанку», – сказав він.

За словами віце-прем`єра, другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.

Довідка УНІАН. Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання». Кредит розрахований на 29 місяців.

Одразу Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.