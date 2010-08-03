У банках України робочий день 23 серпня переноситься на 21 серпня.

Про це йдеться у телеграмі НБУ № 25-211/1776-13240, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Взявши до уваги рекомендації, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1412-р «Про перенесення робочих днів у 2010 році», Національний банк України повідомляє про те, що робочий день у банківській системі переноситься з понеділка, 23 серпня 2010 року, на суботу, 21 серпня 2010 року», – зазначається у телеграмі.

У суботу, 21 серпня, система електронних платежів (СЕП) Нацбанку України працюватиме у звичному режимі.

*** 24 серпня, що цього року припадає на вівторок, Україна святкує День Незалежності.