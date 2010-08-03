НБУ просить комбанки повідомити про розкриття банківської таємниці
На вимогу правоохоронних органів
Національний банк України просить комерційні банки надати інформацію щодо фактів розкриття банківської таємниці на вимогу правоохоронних органів за 2009 рік і за перше півріччя 2010 року.
Про це йдеться у телеграмі НБУ 48-104/1462-13211, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.
Зокрема, до 10 серпня п.р. Нацбанк просить надати інформацію: про кількість обшуків і виїмок документів з інформацією, яка становить банківську таємницю, проведених правоохоронними органами в банках; про кількість одержаних банками письмових вимог правоохоронних органів про надання банками інформації, яка містить банківську таємницю; про кількість випадків, коли банки відмовили правоохоронним органам у розкритті інформації, яка містить банківську таємницю, і вказати причину відмов.
За даними НБУ, ця інформація буде використана у звіті-прогресі за наслідками ІІІ раунду оцінки ефективності функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму в Україні, проведеного експертами Спеціального комітету Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів щодо боротьби з відмиванням коштів (Moneyval).
Як повідомляв УНІАН, Міжнародна організація боротьби з відмиванням нелегальних доходів FATF у своїй заяві від 25 червня 2010 року відзначила, що в Україні, Туреччині, Греції, Азербайджані, Таїланді, Сирії та ряді інших країнах залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів і фінансування тероризму.