Банк «Хрещатик» збільшить статутний капітал майже в 1,3 разу

Банк «Хрещатик» ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу майже в 1,3 раза – до 817,96 млн. грн.

Про це йдеться у прес-релізі банку, переданому УНІАН.

Згідно наданої інформації, відповідне рішення було ухвалене на загальних зборах акціонерів банку 30 липня ц.р.

Збільшення статутного капіталу майже на 32,5% здійснюється за рахунок додаткових внесків (чергова, восьма емісія акцій банку запланована на осінь ц.р., акції планується розмістити серед існуючих акціонерів).

За словами голови правління банку «Хрещатик» Дмитра ГРИДЖУКА, грошові кошти, що направляються на збільшення статутного капіталу, планується використовувати на розширення обсягів активних операцій, розвиток інфраструктури банку і впровадження нових технологій.

Довідка УНІАН. ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» зареєстроване в травні 1993 року і на сьогоднішній день входить до групи крупних банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку склали 6,454 млрд. грн., зобов`язання – 5,782 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,12 млрд. грн., власний капітал – 671,329 млн. грн., статутний капітал – 617,76 млн. грн.