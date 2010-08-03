Міжбанк: котирування 7,8918/7,8943 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8870/7,8940 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,8915/7,8930 грн./дол. На час закриття торгів ціни підвищилися до 7,8918/7,8943 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8922 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2630/0,2634 грн./рубль, на 12:00 ціни підвищилися – 0,2639/0,2642 грн./рубль. На час закриття ціни підвищилися до 0,2644/0,2646 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 29,7534 рублів за долар (-0.4191).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3187/1,3189 дол./євро, а на 14:00 пішли вгору – 1,3232/1,3234 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3940/10,4055 грн./євро, на 12:00 ціни зросли до 10,4390/10,4440 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH підвищилися – 10,4550/10,4605 грн./євро.