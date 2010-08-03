Експерт: Обсяг ринкової пропозиції ПДВ-облігацій становитиме 8 млрд. грн.

Обсяг загальної ринкової пропозиції ПДВ-облігацій становитиме близько 8 млрд. грн.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив фінансовий аналітик Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

«За нашими оцінками, в найближчі декілька тижнів ринок переоцінить ефект випуску ПДВ-облігацій, що стосуватиметься як обсягів пропонованого боргу, так і його впливу на ставки боргового ринку. За нашими оцінками, обсяг майбутнього випуску становитиме менше 15 млрд. грн. При цьому ми, як і раніше, не очікуємо, що на ринок вийде більше 60% від обсягів емісії. В результаті, обсяг загальної ринкової пропозиції ПДВ-облігацій становитиме близько 8 млрд. грн.» - сказав С.ФУРСА.

Крім того, він зазначив, що, зважаючи на той факт, що папери продаватимуться на ринку з дисконтом, для абсорбування пропозиції ПДВ-облігацій ринку необхідно згенерувати близько 6-7 млрд. грн.

«За нашими оцінками, згенерований учасниками ринку попит значно перевищує цей обсяг, що приведе до високого рівня конкуренції між покупцями. Агресивна політика найбільших банків по скупці боргу у експортерів і послідовне зниження потенційного обсягу випуску нового боргу (з розділенням його на транші) змушує нас знизити очікування за рівнем прибутковості ПДВ-облігацій» - говорить С.ФУРСА.

При цьому він повідомив, що, на думку експертів Astrum Investment Management, прибутковість ПДВ-облігацій на вторинному ринку має становити 15%-17%.

Також експерти припускають, що, враховуючи невизначеність, що зберігається, стосовно дати випуску й обсягів боргу, частина інвесторів відмовляється чекати й переключається на сегмент стандартних ОВДП.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України 2 серпня ц.р. здійснило перший випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість.

До затвердженого Мінфіном реєстру увійшли 705 платників податків, які мали незначний обсяг заборгованості. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 48 млн. 453 тис. грн. Номінальна вартість однієї облігації - 1 000 грн.; виплата доходу і амортизації здійснюється 31 січня 2011 р., 1 серпня 2011 р., 30 січня 2012 р., 30 липня 2012 р., 28 січня 2013 р., 29 липня 2013 р., 27 січня 2014 р., 28 липня 2014 р., 26 січня 2015 р., 27 липня 2015 г.; дата повного погашення облігацій - 27 липня 2015 року.

Найближчим часом Мінфін проведе випуск решти облігацій для оформлення відшкодування ПДВ.

Раніше повідомлялося, що ПДВ-облігації будуть випущені для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості щодо відшкодування ПДВ. Термін обігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планується, що щороку гаситиметься по 20% номіналу ПДВ-облігацій.