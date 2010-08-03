Золото дорожчає в очікуванні слабкого долара

Золото збільшується в ціні на торгах у вівторок на тлі чекань подальшого ослабіння курсу долара і зростання китайського ринку, які в сукупності можуть привести до збільшення попиту на дорогоцінний метал, повідомляє РІА Новості.

Грудневий ф`ючерс на золото в ході торгів в Нью-Йорку на біржі Comex на 18.34 мск подорожчав на 0,3% - до 1188,4 долара за тройську унцію. "Інвестори готові вкладатися в золото, - заявив агентству Bloomberg глава T&K Futures & Options Майкл Сміт (Michael K. Smith). - Слабкість долара збережеться. Новини по економіці Китаю значною мірою сприяють зростанню ринку".

Курс долара до євро продовжив почате в понеділок зниження, яке прискорилося у вівторок на тлі публікації слабких даних по промислових замовленнях, витратах споживачів і ринку вторинного житла в США. Інвестори побоюються, що ФРС може оголосити про нові заходи по стимулюванню економічного зростання зважаючи на його "загасання", спостережуване останнім часом. Долар за станом на 18.46 мск подешевшав до євро до 1,3214 долара за євро проти 1,3171 долара за євро вдень раніше.

В цілому курс долара до корзини шести валют країн - основних торгівельних партнерів США знизився на 0,36%, до 80,65 пункту. Народний банк Китаю (Центробанк) заявив у вівторок, що збільшить число банків, яким дозволено імпортувати і експортувати золото, а також розширить для іноземних компаній доступ до торгівлі золотом усередині Китаю зважаючи на підвищення попиту на дорогоцінний метал. КНР є другим за величиною в світі споживачем золота після Індії.