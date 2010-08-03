За результатами розміщення ОВДП до бюджету залучено 750 млн. грн.

18:44, 03 серпня 2010
Фінанси
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Кошти будуть направлені до Стабфонду для фінансування Евро-2012

За попередніми результатами сьогоднішнього розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету вдалося залучити 749,944 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, ОВДП із терміном погашення 27 жовтня 2010 року було розміщено на 216,516 млн. грн. під 7% річних, 20 квітня 2011 року – 294,322 млн. грн. під 10%, 21 березня 2012 року – 84,997 млн. грн. під 11,94%, 4 вересня 2013 року – 154,109 під 12%.

Як повідомлялося, кошти, одержані від продажу ОВДП із терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в першому півріччі надійшло коштів на загальну суму 23,995 млрд. грн.

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених для рекапіталізації банків) на загальну суму 30,385 млн. грн.

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