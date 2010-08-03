ГОЛОВНЕ на 3 серпня

Фінанси

За результатами розміщення ОВДП до бюджету залучено 750 млн. грн.

За попередніми результатами сьогоднішнього розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету вдалося залучити 749,944 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, ОВДП із терміном погашення 27 жовтня 2010 року було розміщено на 216,516 млн. грн. під 7% річних, 20 квітня 2011 року – 294,322 млн. грн. під 10%, 21 березня 2012 року – 84,997 млн. грн. під 11,94%, 4 вересня 2013 року – 154,109 під 12%.

Як повідомлялося, кошти, одержані від продажу ОВДП із терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в першому півріччі надійшло коштів на загальну суму 23,995 млрд. грн.

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених для рекапіталізації банків) на загальну суму 30,385 млн. грн.

Мінфін здійснив перший випуск ПДВ-облігацій

Міністерство фінансів України 2 серпня здійснило перший випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 368 “Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість".

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, випуск облігацій був здійснено відповідно до Реєстру інвентаризації платників податку, наданого Державною податковою адміністрацією України і затвердженого Міністром фінансів України.

За інформацією міністерства, до затвердженого реєстру увійшли 705 платників податків, які мали незначний обсяг заборгованості. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 48 млн. 453 тис. грн.

У Мінфіні повідомили, що випуск облігацій здійснено за такими параметрами:

номінальна вартість однієї облігації - 1 000 грн.;

виплата доходу і амортизації здійснюється 31 січня 2011 р., 1 серпня 2011 р., 30 січня 2012 р., 30 липня 2012 р., 28 січня 2013 р., 29 липня 2013 р., 27 січня 2014 р., 28 липня 2014 р., 26 січня 2015 р., 27 липня 2015 г.;

дата повного погашення облігацій - 27 липня 2015 року.

Також зазначається, що найближчим часом Міністерством фінансів буде здійснено випуск решти облігацій для оформлення відшкодування ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, ПДВ-облігації буде випущено для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Термін обігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планується, що щороку гаситиметься по 20% номіналу ПДВ-облігацій.

Золото дорожчає в очікуванні слабкого долара

Золото збільшується в ціні на торгах у вівторок на тлі чекань подальшого ослабіння курсу долара і зростання китайського ринку, які в сукупності можуть привести до збільшення попиту на дорогоцінний метал, повідомляє РІА Новості.

Грудневий ф`ючерс на золото в ході торгів в Нью-Йорку на біржі Comex на 18.34 мск подорожчав на 0,3% - до 1188,4 долара за тройську унцію. "Інвестори готові вкладатися в золото, - заявив агентству Bloomberg глава T&K Futures & Options Майкл Сміт (Michael K. Smith). - Слабкість долара збережеться. Новини по економіці Китаю значною мірою сприяють зростанню ринку".

Курс долара до євро продовжив почате в понеділок зниження, яке прискорилося у вівторок на тлі публікації слабких даних по промислових замовленнях, витратах споживачів і ринку вторинного житла в США. Інвестори побоюються, що ФРС може оголосити про нові заходи по стимулюванню економічного зростання зважаючи на його "загасання", спостережуване останнім часом. Долар за станом на 18.46 мск подешевшав до євро до 1,3214 долара за євро проти 1,3171 долара за євро вдень раніше.

В цілому курс долара до корзини шести валют країн - основних торгівельних партнерів США знизився на 0,36%, до 80,65 пункту. Народний банк Китаю (Центробанк) заявив у вівторок, що збільшить число банків, яким дозволено імпортувати і експортувати золото, а також розширить для іноземних компаній доступ до торгівлі золотом усередині Китаю зважаючи на підвищення попиту на дорогоцінний метал. КНР є другим за величиною в світі споживачем золота після Індії.

Новини банків

У банках України робочий день 23 серпня переноситься на 21 серпня

У банках України робочий день 23 серпня переноситься на 21 серпня.

Про це йдеться у телеграмі НБУ № 25-211/1776-13240, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Взявши до уваги рекомендації, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1412-р «Про перенесення робочих днів у 2010 році», Національний банк України повідомляє про те, що робочий день у банківській системі переноситься з понеділка, 23 серпня 2010 року, на суботу, 21 серпня 2010 року», – зазначається у телеграмі.

У суботу, 21 серпня, система електронних платежів (СЕП) Нацбанку України працюватиме у звичному режимі.

*** 24 серпня, що цього року припадає на вівторок, Україна святкує День Незалежності.

НБУ ліквідує Земельний банк

Нацбанк вирішив ліквідувати Земельний банк. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Згідно з повідомленням, постановою НБУ від 30 липня 2010 року з 2 серпня 2010 року відкликана банківська ліцензія та ініційована процедура ліквідації ПАТ "Земельний Банк".

Нацбанк відзначає, що з 2 серпня припинені повноваження тимчасового адміністратора Ніни Гришин, правління, наглядової ради і загальних зборів акціонерів.

Ліквідатором банку призначений незалежний експерт Олексій Угрімов.

Як відомо, тимчасову адміністрацію в даний банк НБУ ввів в травні.

Банк «Хрещатик» збільшить статутний капітал майже в 1,3 разу

Банк «Хрещатик» ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу майже в 1,3 раза – до 817,96 млн. грн. Про це йдеться у прес-релізі банку, переданому УНІАН.

Згідно наданої інформації, відповідне рішення було ухвалене на загальних зборах акціонерів банку 30 липня ц.р.

Збільшення статутного капіталу майже на 32,5% здійснюється за рахунок додаткових внесків (чергова, восьма емісія акцій банку запланована на осінь ц.р., акції планується розмістити серед існуючих акціонерів).

За словами голови правління банку «Хрещатик» Дмитра ГРИДЖУКА, грошові кошти, що направляються на збільшення статутного капіталу, планується використовувати на розширення обсягів активних операцій, розвиток інфраструктури банку і впровадження нових технологій.

Довідка УНІАН. ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» зареєстроване в травні 1993 року і на сьогоднішній день входить до групи крупних банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку склали 6,454 млрд. грн., зобов`язання – 5,782 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,12 млрд. грн., власний капітал – 671,329 млн. грн., статутний капітал – 617,76 млн. грн.

Податки Проект Податкового кодексу опубліковано для обговорення Відкоригований проект Податкового кодексу України опубліковано в «Урядовому кур`єрі». Текст документа розміщено у виданні від 3 серпня № 141.

У документі 19 розділів.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня п.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з представниками дипломатичних кіл, що відкоригований проект Податкового кодексу буде опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для обговорення представниками бізнесу з метою подальшого його доопрацювання.

«Цей варіант буде опубліковано в «Урядовому кур`єрі», і приблизно місяць ми чекатимемо від бізнесу пропозицій до цього варіанту. Потім ще раз зберемося і подивимося – спробуємо знайти баланс між необхідністю створити умови для інвестицій і необхідністю збирати податки», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив необґрунтованість критики поданого урядом проекту Податкового кодексу після ухвалення його у першому читанні Верховною Радою.

Довідка УНІАН. 17 червня 2010 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу у нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступають також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

ПЕК Кабмін виділив кошти на ліквідацію шахт

Кабінет міністрів України вирішив виділити зі Стабілізаційного фонду Держбюджету 286,137 млн. грн. на фінансування робіт, пов`язаних з ліквідацією вугледобувних підприємств.

Про це говориться у розпорядженні Кабміну (від 14 липня ц.р. №1459-р), обнародуваному на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, кошти будуть виділені за рахунок нерозподілених залишків Стабфонду Держбюджету-2010 рік, надходжень від приватизації та продажу землі, а у разі недостатності зазначених коштів їх планується залучити за рахунок розміщення державних цінних паперів.

Гроші буде спрямовано на фінансування робіт на 107 шахтах, ліквідацію яких було почато в період 1997-2008 рр.

«Укргідроенерго» збільшило виробництво електроенергії на 26,5%

Гідроелектростанції і гідроакумулюючі станції, які експлуатуються ВАТ «Укргідроенерго», у січні-липні поточного року збільшили виробництво електроенергії на 26,45%, або 1,880 млрд. кВт/год, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 8,988 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у липні ц.р. виробництво електроенергії на ГЕС-ГАЕС компанії зросло на 11,2%, або на 95 млн. кВт/год, порівняно з липнем минулого року – до 943,9 млн. кВт/год.

Зокрема, у січні-липні Київська ГЕС збільшила виробництво на 20,4% – до 677,9 млн. кВт/год, Канівська ГЕС – на 12,46%, до 751,5 млн. кВт/го, Кременчуцька ГЕС – на 19,54%, до 1,135 млрд. кВт/год, Дніпродзержинська ГЕС – на 25,2%, до 999,9 млн. кВт/год, Дністровська ГЕС – на 30,9%, до 3,110 млрд. кВт/год, Каховська ГЕС – на 31,2, до 1,169 млрд. кВт/год, Дністровська ГЕС – на 33,91%, до 1,030 млрд. кВт/год.

Київська ГАЕС за сім місяців скоротила виробництво на 3,74% - до 88,3 млн. кВт/год. На першому гідроагрегаті Дністровської ГАЕС, що працює в режимі дослідно-промислової експлуатації, з початку року вироблено 24,7 млн. кВт/год електроенергії.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укргідроенерго» створене на початку 2004 року шляхом об`єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпргідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністергідроенерго». Загальна встановлена потужність дев`яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 4,353 Гвт.

Держспоживстандарт має намір перевірити якість нафтопродуктів

Держспоживстандарт має намір розпочати перевірку якості нафтопродуктів на ринку України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Держспоживстандарта Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ.

Він зазначив, що минулого року на ці цілі уряд не передбачав коштів, а в поточному році кошти передбачені, проте ще не надійшли до Держспоживстандарту.

«На сьогодні основною проблемою контролю нафтопродуктів є відсутність коштів на відбір зразків і проведення лабораторних досліджень. Цього року кошти виділені і, думаю, що у третьому кварталі ми одержимо перші транші і будемо більш активно поводитися на ринку перевірки саме якості хіміко-фізичних показників нафтопродуктів», - сказав О.ПОВОЛОЦЬКИЙ.

Крім того, він підкреслив, що на сьогодні Держспоживстандарт веде роботу з перегляду технічних умов компонентів бензинів.

Литва побудує новий газопровід Литва має намір побудувати газопровід Amber, який з`єднає країни Прибалтики з газотранспортною системою ЄС в обхід Росії.

Газета "Коммерсант" пише, що у разі реалізації проекту Литва зможе отримувати газ із польського терміналу скрапленого природного газу, що зараз будується. Наразі єдиним постачальником газу до Литви є російський "Газпром".

У квітні 2010 року Литва та Польща подали в Єврокомісію заявку на будівництво Amber у рамках програми розвитку європейських енергетичних мереж. 2 серпня оператори газотранспортних систем Польщі та Литви Gaz System і Lietuvos Dujos підписали меморандум по будівництву Amber. Цей документ, який буде передано в Єврокомісію в першому кварталі 2011 року, передбачає проведення аналізу доцільності будівництва Amber.

Новий трубопровід пропускною спроможністю до 5 мільярдів кубометрів газу на рік пройде з Литви до Польщі. Цього обсягу пального вистачить, щоб забезпечити потреби в газі Литви, Латвії та Естонії. Вартість проекту, який буде завершено до 2015 року, оцінюється в 600 мільйонів євро.

Варто зазначити, що паралельно влада Литви ініціювала розподіл Lietuvos Dujos на транспортну й торгову складові, також намагаючись позбавитися впливу "Газпрому". Зараз понад 37 відсотків Lietuvos Dujos належить російському концерну. Серед інших акціонерів компанії числяться німецька E.ON Ruhrgas і уряд Литви. Gaz System S.A належить уряду Польщі.

Як зазначає Лента.ру, країни Прибалтики платять за російський газ найвищі ціни в ЄС. Так, ціна природного газу в Литві на 100-150 доларів вища за ціни на газ у Західній Європі.

Приватизація. ФР ФДМ за 7 місяців одержав від приватизації 311,6 млн. грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) за січень-липень 2010 року одержав від приватизації (станом на 29 липня) 311 млн. 611 тис. грн., що становить 4,9% встановленої на цей рік суми надходжень від приватизації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, також за сім місяців п.р. Фонд держмайна одержав 326 млн. 877 тис. грн. від оренди майна (50,3% річного плану) і 177 млн. 318 тис. грн. дивідендів (159% плану).

Interpipe Limited запропонувала реструктуризувати свої євробонди

Кіпрська компанія Interpipe Limited (Кіпр), що є власником трубно-колісної компанії «Інтерпайп», запропонувала утримувачам своїх єврооблігацій на суму 200 млн. дол. реструктуризувати їх на сім років, збільшивши прибутковість на 1,5 п.п. - до 10,25%. Як повідомили УНІАН в інвестиційній групі "Сократ", компанія також зобов`язується виплатити 17,5 млн. дол. боргу за два минулі купонні періоди.

За словами провідного аналітика ІГ «Сократ» Станіслава ГАРКАВИХ, реакція власників облігацій на умови реструктуризації поки не відома. Проте, на думку аналітика, "зважаючи на інформацію про те, що "Інтерпайп" міг скуповувати більше 50% випуску своїх облігацій через зв`язані компанії, то на зборах утримувачів облігацій, яке заплановане на 17 вересня, йому вдасться прийняти нові умови реструктуризації".

С.Картавих також відзначив, що від інвесторів можна буде чекати пропозицій з приводу скорочення терміну реструктуризації до 3-5 років і збільшення ставки до 10,5%-11%.

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" – крупна міжнародна компанія. Продукція "Інтерпайп" поставляється більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених в Україні, Росії, Казахстані, Європі, США і на Близькому Сході. У 2008 році експортні поставки в загальному обсязі продажів склали 75%.

У 2008 році на підприємствах компанії було проведено 1,2 млн. тонн трубної і колісної продукції. Продажі колісної продукції компанії ведуться під брендом KLW.

Агро

Держкомзем: Власники земельних паїв здали в оренду 17 млн. га

В Україні цього року власники земельних паїв здали в оренду 17 млн. га землі (або 62% площі розпайованих земель) на загальну суму 5 млрд. грн., зокрема селянам-пенсіонерам – 2,2 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті України із земельних ресурсів (Держкомзем).

Згідно з повідомленням, станом на 1 липня п.р. із загальної суми фактично виплачено 179,3 млн. грн. (3,6%).

Станом на 1 липня п.р. власники права на земельну частку (пай), засвідченого сертифікатом або держактом на право власності на землю, уклали 4 млн. 584,4 тис. договорів оренди земельних паїв. Переважна більшість договорів оренди укладена на термін до 5 років.

Середній розмір орендної платні становить 292,5 грн. за 1 гектар на рік.

Серед форм орендної платні переважає натуральна форма – 70,5%.

Будівництво

Кабмін збільшив вартість реконструкції НСК «Олімпійський»

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (№1586-р від 28 липня ц.р.) збільшив загальну кошторисну вартість реконструкції існуючих і будівництва нових об`єктів НСК "Олімпійський" у Києві на 42% – з 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн.

Про це йдеться в розпорядженні, розміщеному на Урядовому порталі.

Згідно з документом, загальна вартість будівельно-монтажних робіт за новим кошторисом становить 1 млрд. 736,784 млн. грн., устаткування – 349,051 млн. грн., пусконалагоджувальних робіт – 4,37 млн. грн.

У документі зазначається, що сьогодні в реконструкції задіяні три генпідрядники: АТ "ХК "Київміськбуд", ТОВ "АК Інжиніринг" і ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" (Дніпропетровськ).

Транспорт ЄБРР має намір кредитувати реконструкцію під`їзних доріг до Києва

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) 28 вересня розгляне питання щодо виділення «Укравтодору» кредиту обсягом до 450 млн. євро на реконструкцію під`їзних доріг до Києва.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті банку.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк (ЄБРР і ЄІБ) планують надати по 450 млн. євро кожний «Укравтодору» на фінансування реконструкції доріг на під`їздах до Києва.

Перша фаза проекту передбачає ремонт секції дороги M-06 Київ – Чоп (14+080 – 128+000 км окремими сегментами), ремонт секції M-07 дороги Київ – Ковель – Ягодин (28+080 – 64+000 км).

Друга фаза проекту передбачає ремонт секції дороги Київ – Чоп (128+000 –152+400 км), ремонт секції дороги Київ – Мінськ (18+730 – 98+000 км); ремонт секції дороги Київ – Одеса (17+740 – 87+000 км); ремонт секції дорогі Київ – Знам’янка (14+470 – 43+345 км), ремонт дороги Київ – Іванків (11+432 – 48+000 км), а також будівництво об`їзної дороги навколо Житомира.

Передбачається, що реалізація проекту розпочнеться в 2010 р., завершиться – у 2025 р.

Загальна вартість проекту оцінюється в 1,150 млрд. євро.

Попов підписав заяву про звільнення Мірошникова

В. о. голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав заяву про звільнення керівника столичного метрополітену Петра МІРОШНИКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Вчора В.МІРОШНИКОВ подав заяву на звільнення. Я її прийняв”, - поінформував О.ПОПОВ.

За його словами, з середи, тобто з завтрашнього дня, обов’язки керівника КП “Київський метрополітен” виконуватиме перший заступник начальника підземки. Водночас О.ПОПОВ не уточнив прізвище (на підприємстві два перших заступника - Володимир ФЕДОРЕНКО та Олег МОСКАЛЕНКО - УНІАН).

“Поки що інших кандидатур, які можуть бути призначені, ми не розглядаємо”, - додав О.ПОПОВ.

Він висловив переконання, що перед затвердженням нового керівника метро треба порадитись з колективом та врахувати думки працівників підприємства.

“Завдання - не тільки стабілізувати ситуацію, але й виконати серйозну інвестиційну програму. На цей рік, ви знаєте, три станції метро буде введено завдяки підтримки уряду... Тому виконання цих програм, я думаю, і визначить наступного керівника метрополітену”, - зазначив в. о. голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня керівник прес-служби Київського метрополітену Надія ШУМАК повідомила, що начальник КП “Київський метрополітен” П.МІРОШНИКОВ має намір звільнитися за власним бажанням.

За її словами, до 3 серпня П.МІРОШНИКОВ перебуває у відпустці і одразу після виходу на роботу має намір написати заяву про звільнення і передати її до КМДА для проходження усіх відповідних процедур.

Сьогодні на офіційному сайті метрополітену було оприлюднено повідомлення, в якому П.МІРОШНИКОВ пояснив, що йде з посади керівника комунального підприємства у зв’язку зі зміною владної команди в місті.

Харчопром Держспоживстандарт почав перевірку виробництва продуктів харчування Держспоживстандарт розпочав перевірку технічних умов (ТУ) виробництва продуктів харчування в Україні з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Держспоживстандарта Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що на сьогодні проведені перевірки ТУ виробництва дитячого харчування, молочних продуктів і питної води.

«Можу сказати, що цифри не утішають. Більше половини ТУ з порушенням норм чинного законодавства», - сказав О.ПОВОЛОЦЬКИЙ.

При цьому він зауважив, що, в основному, порушення не істотні.

«Не всі ці порушення критичні», - сказав він.

При цьому О.ПОВОЛОЦЬКИЙ підкреслив, що всім виробникам – власникам ТУ дано доручення протягом місяця переглянути технічні умови з тим, щоб вони відповідали нормам законів.

«Якщо цього не відбудеться, то реєстрація таких ТУ буде зупинена або скасована», - сказав О.ПОВОЛОЦЬКИЙ.

«Я думаю, що перші результати цих переглядів ми вже побачимо у вересні. Наприкінці 2010 року споживач повинен відчути, що товари, які виробляються за технічними умовами, навіть кращої якості, ніж ті, які виробляються за ДСТами», - сказав О.ПОВОЛОЦЬКИЙ.

НП