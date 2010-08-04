Міжбанк: котирування 7,8875/7,8930 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8875/7,8930 грн./дол., ціни на російську валюту підвищилися до 0,2644/0,2647 грн./дол., котирування по євро-гривні також зросли – 10,4190/10,4290 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3210/1,3212 дол./євро (вівторок, 3 серпня, – 1,3187/1,3189 дол./євро).

У вівторок, 3 серпня, Національний банк України вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,8922 грн./дол.