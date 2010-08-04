ФДМУ оголосить конкурс з продажу "Укртелекому" у вересні

Фонд державного майна України планує оголосити приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,79% держпакета акцій ВАТ "Укртелеком" у вересні 2010 року. Про це говориться у затверджених наказом ФДМУ від 30 липня 2010 р. змінах до щомісячного пооб`єктного приватизаційного плану-графіка виставляння на продаж у липні-грудні цього року, опублікованих в офіційному виданні Фонду "Відомості приватизації" сьогодні, 4 серпня.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Фонду держмайна оголосив, що якщо ФДМУ не вдасться до 15 серпня оголосити приватизаційний конкурс щодо «Укртелекому», гроші від його продажу не встигнуть надійти до бюджету до кінця цього року.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв`язку (більше 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу до Інтернет – більше 800 тис. абонентів, і послуги мобільного зв`язку – більше 460 тис. абонентів.

Дохід компанії в 2009 році зріс порівняно з 2008 р. на 2,9% і становив 8,4 млрд. грн.