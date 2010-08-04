Україна і РФ погодили інвестпроекти на кредити російських Ощадбанку і ВТБ

На сьогодні Україна і Російська Федерація погодили ряд інвестиційних проектів на умовах кредитів російських Ощадбанку і «Внєшторгбанку» (ВТБ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому він зазначив, що уряд України проводить активну роботу по залученню потенційних інвесторів. «Приміром, з Російською Федерацією узгоджені інвестиційні проекти в сфері авіа- і суднобудування і атомного машинобудування на умовах кредитів Ощадбанку і ВТБ Росії», – сказав А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що міжнародні рейтингові агентства вже тричі протягом року підвищували довгострокові кредитні рейтинги України, а Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України цього року. «Це означає, що міжнародні інвестори розглядають Україну як країну, котра здатна закріпити позитивні тенденції свого розвитку», – сказав перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, в липні ц.р. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2011 році з 4% до 4,1%.

При цьому ЄБРР зберіг прогноз зростання ВВП України в 2010 році на рівні 4%.

За оцінками ЄБРР, зростання ВВП України в І кварталі цього року склало 4,9%, у ІІ кварталі – 2,3%, у ІІІ кварталі складе 2,9%, в IV кварталі – 6%.

Нагадаємо, в травні ц.р. ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2010 і 2011 роках з 3% до 4%.