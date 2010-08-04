Мінвуглепром має намір залучити в Ощадбанку Росії 200 млн. грн.

Міністерство вугільної промисловості України розглядає можливість залучення в Ощадбанку Росії (Київ) кредиту в обсягу до 200 млн. грн. на технічне переоснащення державних вугледобувних підприємств у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО з посиланням на переговори міністерства і представників банку, проведені напередодні.

«Йдеться про 200 млн. грн. на технічне переоснащення», – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що кошти кредиту буде спрямовано на введення в експлуатацію нових перспективних лав на державних шахтах.