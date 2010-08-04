Мінвуглепром має намір залучити в Ощадбанку Росії 200 млн. грн.
13:27, 04 серпня 2010Фінанси
0
На техпереоснащенння в 2010 році
Міністерство вугільної промисловості України розглядає можливість залучення в Ощадбанку Росії (Київ) кредиту в обсягу до 200 млн. грн. на технічне переоснащення державних вугледобувних підприємств у 2010 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО з посиланням на переговори міністерства і представників банку, проведені напередодні.
«Йдеться про 200 млн. грн. на технічне переоснащення», – сказав міністр.
При цьому він зазначив, що кошти кредиту буде спрямовано на введення в експлуатацію нових перспективних лав на державних шахтах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter