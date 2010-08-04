Податковий кодекс доопрацюють за два дні?

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сподівається, що проект Податкового кодексу, текст якого опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр», буде доопрацьовано протягом двох днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам.

С.ТІГІПКО зазначив, що на сьогоднішній день до опублікованого проекту є низка зауважень і пропозицій, зокрема щодо адміністрування податків. «У тому, що надруковано, є багато позицій, які необхідно узгоджувати, там посилюється певне адміністрування. Я вважаю, що цього не буде, про це сказав і сам прем`єр-міністр. Нічого страшного, ми все спокійно доопрацюємо, і буквально через два дні у нас буде відповідний варіант, і продовжуватимемо роботу далі», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він висловив упевненість, що депутати приймуть Податковий кодекс хорошої якості. «Я впевнений, що депутати приймуть хороший Податковий кодекс», - сказав віце-прем`єр.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент В.ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступають також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня, відкоригований проект Податкового кодексу України опубліковано в «Урядовому кур`єрі».