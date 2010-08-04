У БЮТ заявляють, що влада продовжує тиснути на бізнес

Влада продовжує тиск на підприємців з метою підпорядкування їхнього бізнесу провладній політичній силі.

Про це заявив народний депутат від БЮТ Сергій ВЕЛІЖАНСЬКИЙ, коментуючи вчорашнє затримання податковою міліцією Криму керівників підприємства «Агросервіс-2008» Сергія ТАРАСЕНКА і Сергія СІЛІНА за звинуваченням у начебто ухилянні від сплати податків, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За словами депутата, “насправді звинувачення не відповідають дійсності, а є лише надуманим приводом для затримання та залякування підприємців”.

С.ВЕЛІЖАНСЬКИЙ наголосив, що таке неприпустиме беззаконня, тиск на підприємницьке середовище, яке коїться зараз в Криму, може призвести лише до знищення бізнесу, який не буде подобатися владі.

«Тому опозиція візьме під свій прискіпливий контроль хід розслідування цієї справи, уже підготовлені депутатські запити до Генеральної прокуратури України та Державної податкової адміністрації», - сказав він.

«Ми не можемо стояти осторонь і спокійно спостерігати, коли наших співвітчизників гноблять у застінках слідчих ізоляторів, здійснюють рейдерські захоплення їхньої приватної власності, адже ми живемо в правовій державі. Тому ми змусимо владу поважати закони, своїх громадян, їхні інтереси, цінності, право на приватну власність й здійснення підприємницької діяльності», - підкреслив С.ВЕЛІЖАНСЬКИЙ.