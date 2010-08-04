Заборона на позикові ресурси обмежить можливості міст

На думку українського рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», заборона Міністерства фінансів України на залучення позикових ресурсів обмежить фінансові можливості українських міст в частині реалізації капіталомістких проектів з оновлення міської інфраструктури і посилить проблеми, що накопичилися, в житлово-комунальній і транспортній сферах.

Про це йдеться у прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, у рамках виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо скорочення обсягів державного боргу Міністерство фінансів України не дало ряду українських міст дозволу на здійснення запозичень.

«Кредит-Рейтинг» відзначає, що позикові ресурси, разом з доходами, одержаними від реалізації комунального майна і землі несільськогосподарського призначення, є джерелом наповнення бюджету розвитку, за рахунок якого здійснюються капітальні вкладення органів місцевого самоврядування. Слабке відновлення попиту на ринку нерухомості продовжує негативно впливати на динаміку надходжень до бюджетів розвитку на тлі зростаючих потреб у фінансуванні поточних проектів і погашенні накопиченої раніше кредиторської заборгованості. Крім того, враховуючи слабку динаміку надходжень до державного бюджету, що вже привело до секвестування окремих статей державних витрат, вірогідність того, що міста одержать необхідні ресурси у вигляді міжбюджетних трансфертів, невелика.

У прес-релізі йдеться про те, що в 2010 році на ринок муніципальних запозичень планували вийти більше 10 органів місцевого самоврядування, рівень кредитоспроможності яких дозволяє вести взаємовигідний діалог з інвестором.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 29 липня ц.р. заявив, що дав доручення Київській міськдержадміністрації припинити роботу на виконання постанови уряду №371 від 31 травня ц.р., яким дозволялося київській владі залучити кредит на 2 млрд. грн. Прем`єр відзначив, що такий крок був необхідний для того, щоб укластися у встановлений програмою співпраці України і МВФ дефіцит бюджету у розмірі 60 млрд. грн., оскільки зобов`язання з будь-якого кредиту, залученого регіональною владою, включаються в цю суму.

Крім того, сьогодні голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявив, що центральна влада відмовила уряду Криму у випуску облігацій внутрішньої позики на 400 млн. грн. в 2010 році через вимоги МВФ не нарощувати державний борг країни.