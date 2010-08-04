Кабмін відмовив Криму у випуску облігацій на 400 млн. грн.

Уряд України відмовив уряду АР Крим у випуску облігацій внутрішньої позики на 400 млн. грн. в 2010 році через вимоги Міжнародного валютного фонду не нарощувати державний борг країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в Сімферополі заявив голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.

«Це рішення МВФ, тому що кошти лягають на дефіцит бюджету», - сказав він.

Через відмову у випуску облігацій, за рахунок продажу яких планувалося розвивати підприємство «Кримтролейбус», влада регіону сподівається купити нові тролейбуси за рахунок коштів зі Стабілізаційного фонду Державного бюджету України.

За словами В.ДЖАРТИ, у поточному році на тролейбуси планується витратити 140 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму в травні прийняла постанову про здійснення запозичення за рахунок випуску облігацій внутрішньої позики на 400 млн. грн. з терміном погашення до 2015 року. Процентна ставка за облігаціями мала складати 16% річних. Як джерело погашення позики пропонувався продаж майна і землі несільськогосподарського призначення Криму.

Рішення мало вступити в дію після узгодження з Міністерством фінансів України.