Пастору Аделаджі та босам «Кінгз Кепітал» світить тюрма

Під час досудового слідства встановлено, що загальні збитки, спричинені фінансовими махінаціями керівників ТОВ "Кінгз Кепітал" і пов'язаними з ним суб'єктами підприємницької діяльності, складають понад 100 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України

Внаслідок злочинних дій обдурено понад 3 тис. громадян, які проживають практично в усіх регіонах України, їх у цій справі визнано потерпілими.

Зокрема, як зазначили в ДЗГ, встановлено, що упродовж 2006-2008 рр. службові особи групи компаній "Кінгз Кепітал" під виглядом високої прибуткової інвестиційної діяльності, обіцяючи надприбутки, залучали вклади громадян України, унаслідок чого останні були обдурені і залишилися і без вкладів, і без обіцяних відсотків (прибутків).

До карної відповідальності притягують 6 осіб, серед яких службові особи цих підприємств і пастор Церкви "Посольство Боже" Сандей АДЕЛАДЖА, яким пред'явлено відповідні звинувачення і обрано запобіжні заходи. На їх майно, цінності і вклади, з метою забезпечення заявлених цивільних позовів, накладений арешт.

На цей момент досудове слідство триває, за його результатами буде прийнято рішення, передбачене чинним законодавством, у тому числі буде вирішено питання про притягнення осіб до карної відповідальності за ст. 255 УК України (створення злочинної організації).

Як повідомляв УНІАН, столична міліція 24 листопада 2008 р. затримала керівника ТОВ "Кінгз Кепітал" Олександра БАНДУРЧЕНКА. У кінці серпня 2009 року суд в Києві звільнив О. БАНДУРЧЕНКА з-під варти під підписку про невиїзд.

Господарський суд Києва 21 серпня 2009 року визнав банкротом ТОВ "Кінгз Кепітал" і відкрив ліквідаційну процедуру.