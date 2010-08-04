Міжбанк закрився підвищенням євро – 10,43/10,43 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8875/7,8930 грн./дол., до 12:00 курс трохи підвищився - 7,8905/7,8920 грн./дол. До закриття торгів ціни підвищилися до 7,8910/7,8940 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8916 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2644/0,2647 грн./рубль, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2642/0,2644 грн./рубль. До закриття ціни знизилися - 0,2641/0,2643 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 29,8199 рублів за долар (+0.1499).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3210/1,3212 дол./євро, а до 14:00 виросли - 1,3224/1,3226 дол. /євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4190/10,4290 грн./євро, до 12:00 ціни знизилися - 10,4150/10,4205 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,4305/10,4370 грн./євро.