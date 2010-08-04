Новий варіант ПК - знущання над бізнесом, опозицією та Президентом

Опублікований другий варіант Податкового кодексу України, розробники якого Міністерство фінансів України і ДПА, є кепкуванням і жартом над українським суспільством.

Про це заявив сьогодні заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, коментуючи опублікований проект Податкового кодексу для обговорення в газеті "Урядовий кур'єр", повідомили УНІАН в його прес-службі.

Він зазначив, що багатомісячна жорстка дискусія навколо того, що проект Податкового кодексу передбачав недемократичні, а часом і тоталітарні механізми контролю за здійсненням підприємницької діяльності, не дала бажаного результату. М. ТОМЕНКО нагадав, що передбачалося створення нової структури - податковій інспекції, яка має ширші повноваження в частині здійснення контролю і перевірок над усіма, хто має пряме або опосередковане відношення до підприємництва, і фактично над кожним громадянином. "Абсолютна більшість політиків, починаючи від опозиції і закінчуючи Президентом, сказали, що такий підхід в частині збільшення повноважень Податкової є неправильним, неконституційним і неприйнятним. Водночас у новій редакції, яка опублікована, бачимо, що 99% цих повноважень залишилися", - сказав М.ТОМЕНКО.

Так у систему органів державної податкової служби України і далі пропонується ввести нову структурну одиницю на додаток до податкової адміністрації і податкової міліції - "спеціалізовану державну податкову інспекцію". Залишилися без змін і норми, які дозволяють податковим органам застосовувати непрямі методи під час здійснення податкового контролю. До таких непрямих методів віднесені, зокрема, економічний аналіз, спостереження, контроль за витратами і прибутками платників податків - фізичних осіб.

"Проведення позапланових виїзних перевірок, виходячи з аналізу податкової інформації, незважаючи на критику багатьох народних депутатів України і експертів, також залишилося в так званому доопрацьованому варіанті проекту Податкового кодексу України без змін", - сказав він.

На думку М. ТОМЕНКА, дуже істотним і значущим для усіх громадян України є те, що автори все ж прислухалися до критики і позбавили органи державної податкової служби права здійснювати обстеження житла громадян і проводити опитування фізичних осіб під час проведення перевірок. Водночас надання податковим органам права проводити обстеження території, приміщення та іншого майна, яке використовується для здійснення господарської діяльності, викликає стурбованість, оскільки є неконституційним.

Цікаво також і те, зазначив М. ТОМЕНКО, що розрекламований податок на розкіш або так званий податок на багатство знову не з'явився в проекті Податкового кодексу. "Незважаючи на усі запевнення, особливо напередодні підвищення цін на 50% на газ, що усі багаті платитимуть податки, ці обіцянки так і залишилися невиконаними", - сказав віце-спікер. "Новий проект Податкового кодексу це кепкування і над підприємцями, і над опозицією, і над Президентом", - вважає він. За переконанням віце-спікера, подальше обговорення цього тексту виглядає як фарс, оскільки Верховна Рада не лише надала 5 тис. поправок до цього проекту документу, але і вказала, які конкретно зміни треба внести. "Поява цього документу свідчить про існування різних точок зору в уряді, оскільки новий варіант документу не узгоджував увесь склад Кабміну, зокрема, віце-прем'єр-міністр з економічних питань Сергій ТІГІПКО, а представлений проект як документ Мінфіну і ДПА. Цікаво, хто надав їм право - прем'єр або інші посадовці - надрукувати цей документ", - додав він.