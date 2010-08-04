Мінфін запропонує народу "нормальний" кодекс

У серпні в регіонах України пройдуть громадські обговорення проекту Податкового кодексу

Київ. 4 серпня. УНІАН. У серпні в регіонах України пройдуть громадські обговорення проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів перший заступник міністра фінансів України Вадим КОПИЛОВ.

Зокрема, з 3 до 20 серпня проведуть круглі столи з доопрацювання і обговорення документу. Також пройдуть громадські обговорення проекту в Харкові (6 серпня), Києві (10 серпня), Львові (12 серпня), Донецьку (17 серпня) та Сімферополі (20 серпня).

За результатами громадських обговорень проекту Податкового кодексу зберуть пропозиції бізнесу в Міністерстві фінансів, узагальненням усіх пропозицій займатиметься робоча група, затверджена урядом під керівництвом віце-прем'єр-міністра Сергія ТІГІПКА.

"Більшість представників бізнесу зможуть взяти участь і висловити свої пропозиції. Ми повинні запропонувати народу хорошу нормальну редакцію (проекту Податкового кодексу - УНІАН) ", - сказав В. КОПИЛОВ.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України був опублікований в "Урядовому кур'єрі".