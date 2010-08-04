Опозиция починає збір підписів проти Податкового кодексу
Повідомив міністр опозиційного уряду
Опозиція починає збір підписів проти прийняття запропонованої редакції Податкового кодексу (ПК).
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО.
"Відбувається просто маніпуляція громадською думкою, шило на мило міняють і розповідають про те, що вони проводять податкову реформу, а насправді закручують гайки і заганяють країну в економічну безвихідь. Саме тому партія "Батьківщина" як політична сила оголошує збір підписів громадян проти прийняття цього Податкового кодексу" - сказав А.СЕНЧЕНКО.
У цілому, за його словами, прийняття Податкового кодексу в останній редакції "відкриває можливості для розв'язного, масштабного податкового терору в країні".
А. СЕНЧЕНКО зазначив, що нова редакція ПК не забезпечує умови для формування в Україні цивілізованої податкової системи, комфортної для бізнесу і ефективної для держави.
Також він вважає, що ряд норм проекту ПК дозволяють створити нові "податкові діри".
"Зокрема, виграші в державну лотерею в першому варіанті Податкового кодексу оподатковувалися, зараз не оподатковуються. Ну, це відома схема, італійська мафія таким чином легалізовувала чорні гроші через лотерею, через різного роду виграші. Якщо ми не хочемо подібного в нашій країні, тоді точно треба залишити цю новацію в другій редакції Податкового кодексу" - зазначив А.СЕНЧЕНКО.
Крім того, він вважає, що норма ПК щодо встановлення податкових канікул з податку на прибуток на 5 років, для зареєстрованих з 2011 року підприємств з об'ємом інвестицій не менше 5 млн. грн. призведе до створення мініофшорів.
"Хочу сказати, що це чергова "чорна діра". Це такі мініофшори, які, я думаю, навряд чи, якщо ця норма збережеться, повсюдно будуть поширені, оскільки знайдуть, якими адміністративними методами обмежити їх кількість, і ця кількість буде кількістю "придворних підприємств", для яких існує ця пільга", - сказав А.СЕНЧЕНКО.
Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.
23 червня Президент України В. ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.
З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.
ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.
3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України опублікований в "Урядовому кур'єрі".