Опозиция починає збір підписів проти Податкового кодексу

Опозиція починає збір підписів проти прийняття запропонованої редакції Податкового кодексу (ПК).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО.

"Відбувається просто маніпуляція громадською думкою, шило на мило міняють і розповідають про те, що вони проводять податкову реформу, а насправді закручують гайки і заганяють країну в економічну безвихідь. Саме тому партія "Батьківщина" як політична сила оголошує збір підписів громадян проти прийняття цього Податкового кодексу" - сказав А.СЕНЧЕНКО.

У цілому, за його словами, прийняття Податкового кодексу в останній редакції "відкриває можливості для розв'язного, масштабного податкового терору в країні".

А. СЕНЧЕНКО зазначив, що нова редакція ПК не забезпечує умови для формування в Україні цивілізованої податкової системи, комфортної для бізнесу і ефективної для держави.

Також він вважає, що ряд норм проекту ПК дозволяють створити нові "податкові діри".

"Зокрема, виграші в державну лотерею в першому варіанті Податкового кодексу оподатковувалися, зараз не оподатковуються. Ну, це відома схема, італійська мафія таким чином легалізовувала чорні гроші через лотерею, через різного роду виграші. Якщо ми не хочемо подібного в нашій країні, тоді точно треба залишити цю новацію в другій редакції Податкового кодексу" - зазначив А.СЕНЧЕНКО.

Крім того, він вважає, що норма ПК щодо встановлення податкових канікул з податку на прибуток на 5 років, для зареєстрованих з 2011 року підприємств з об'ємом інвестицій не менше 5 млн. грн. призведе до створення мініофшорів.

"Хочу сказати, що це чергова "чорна діра". Це такі мініофшори, які, я думаю, навряд чи, якщо ця норма збережеться, повсюдно будуть поширені, оскільки знайдуть, якими адміністративними методами обмежити їх кількість, і ця кількість буде кількістю "придворних підприємств", для яких існує ця пільга", - сказав А.СЕНЧЕНКО.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України В. ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України опублікований в "Урядовому кур'єрі".