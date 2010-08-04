Мінфін: До бюджету надійшло 749,9 млн. грн.

За результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбувся у вівторок, 3 серпня, до бюджету вдалося залучити 749,94 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні було продано папери з терміном погашення: 27 жовтня 2010 року - на 216,5 млн. грн. із рівнем прибутковості 7% річних, 20 квітня 2011 року - 294,3 млн. грн. і 10% річних, 21 березня 2012 року - на 84,997 млн. грн., 4 вересня 2013 року - 154,1 млн. грн. і 12% річних.

Кошти, отримані від продажу ОВДП із терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки й проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.