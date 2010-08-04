курс НБУ на 5 серпня

Офіційний курс НБУ на 5 серпня:Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:100 USD США – 789.1100 (на 4 серпня – 789.1600)100 EUR – 1042.0987 (на 4 серпня – 1043.3484)10 RUR – 2.6484 (на 4 серпня – 2.6333).

Офіційний курс НБУ на 5 серпня: Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 789.1100 (на 4 серпня – 789.1600) 100 EUR – 1042.0987 (на 4 серпня – 1043.3484) 10 RUR – 2.6484 (на 4 серпня – 2.6333).

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