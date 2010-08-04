курс НБУ на 5 серпня
19:57, 04 серпня 2010Фінанси
0
Офіційний курс НБУ на 5 серпня:Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:100 USD США – 789.1100 (на 4 серпня – 789.1600)100 EUR – 1042.0987 (на 4 серпня – 1043.3484)10 RUR – 2.6484 (на 4 серпня – 2.6333).
Офіційний курс НБУ на 5 серпня:
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 789.1100 (на 4 серпня – 789.1600)
100 EUR – 1042.0987 (на 4 серпня – 1043.3484)
10 RUR – 2.6484 (на 4 серпня – 2.6333).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter