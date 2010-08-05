ЄБРР має намір придбати білоруський банк

Нацбанк Білорусі почав підготовку до приватизації невеликого державного "Парітетбанку", повідомляє Економічна правда.

Одним з покупців цього банку може стати ЄБРР, повідомляє Reuters представник Нацбанку.

Влада кілька років тому оголосили про плани продажу "Парітетбанка", в якому державі належить понад 99% при розмірі статутного фонду на початок року близько 31 млн. доларів.

"Між Нацбанком і ЄБРР підписано мандатний лист, яким Нацбанк, як основний акціонер, дає згоду на предприватізацію "Парітетбанка". Це включає пошук інвестора і передпродажну підготовку банку", - заявив начальник одного з управлінь Нацбанку Білорусі Сергій Луговцев.

"Передбачається, що ЄБРР може викупити близько 25%", - додав він.

Він не уточнив розмір пакета, що готується до продажу, однак раніше Нацбанк говорив про намір продати контроль у банку.

Білорусія в останні кілька років продала ряд банків в основному російським інвесторам.