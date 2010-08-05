Міжбанк: котирування 7,8880/7,8930 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8880/7,8930 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2640/0,2643 грн./рубль, котирування з євро-гривні впали – 10,3590/10,3675 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,3129/1,3133 дол./євро (середа, 4 серпня, - 1,3210/1,3212 дол./євро).

В середу, 4 серпня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8916 грн./дол.