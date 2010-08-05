Український Професійний Банк збільшив статутний капітал до 500 млн. грн.

30 липня 2010 р. Національний банк України зареєстрував збільшення статутного капіталу Українського Професійного Банку на 120 млн. гривень. Таким чином, статутний капітал ВАТ «УПБ» склав 500 млн. гривень.

Станом на 1 серпня 2010 року фінансовий результат діяльності Українського Професійного Банку склав 32,24 млн. грн. Загальні активи сягли суми 2 млрд. 318 млн. грн. Балансовий капітал Банку складає 575,43 млн. грн.

Всі вимоги з формування обов'язкових резервів, спеціальних резервів за активними операціями і з виконання обов'язкових нормативів, встановлених Національним банком України, виконуються в повному обсязі.

ДОВІДКА. Відкрите акціонерне товариство “Український Професійний Банк”(Головний офіс: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15; тел. (044) 461 82 82).

Український Професійний Банк – один із небагатьох українських банків, які мають ліцензію НБУ на виконання всіх банківських операцій (Ліц. НБУ № 132 від 04.10.2001 р.). Це банк, який має 100% українського капіталу і не має зовнішніх позик. Згідно з класифікацією НБУ, входить до групи середніх і є добре капіталізованим банком.

У березні 2010 р. рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» присвоїло Українському Професійному Банку рейтинг «А», таким чином, банк увійшов до списку найбільш надійних банків України.