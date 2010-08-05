Готівковий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,88 грн./дол., продають – за 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 4 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються у межах 7,86-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 0,4% відучора і сьогодні становить 10,29/10,43 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,20-10,34 грн./євро, з продажу – в межах 10,37-10,52 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 4 серпня знизився на 0,3% і сьогодні становить 0,2555 грн./рубль, курс продажу – на 0,2%, до 0,2650 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2490-0,2610 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2639-0,2680 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора знизився на 0,4% і сьогодні становить 10,30/10,43 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,20-10,34 грн./євро, з продажу – в межах 10,37-10,50 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці трохи знизився порівняно з 4 серпня і сьогодні становить 0,2557/0,2651 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2440-0,2610 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2639-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 10,20/10,50 грн., рубль – 0,2400/0,2610 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,875/7,915 грн., євро – 10,20/10,50 грн., рубль – 0,2570/0,2630 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,868/7,906 грн., євро – 10,22/10,55 грн., рубль – 0,2580/0,2680 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 5 серпня, становить: гривні до долара США – 7,8911, до євро – 10,420987, до російського рубля – 0,26484.