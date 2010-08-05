Доходи Держбюджету склали 127 млрд. грн.

За підсумками січня-липня 2010 року доходи Державного бюджету України становили 127 млрд. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ і без урахування власних надходжень бюджетних установ), або 50% річного плану.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Державного казначейства України.

За зазначений період до загального фонду Держбюджету надійшло 109,472 млрд. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ).

Надходження податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів у січні-липні 2010 року становили 39,780 млрд. грн., акцизного збору з вироблених в Україні товарів - 10,748 млрд. грн., ввізного мита - 3,649 млрд. грн.

До спеціального фонду Державного бюджету України за зазначений період надійшло 17,777 млрд. грн.. (без урахування власних надходжень бюджетних установ).

У січні-липні 2010 року органами Державного казначейства України відшкодовано з бюджету 9,691 млрд. грн. податку на додану вартість.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (з поправками), доходи заплановані на рівні 252,718 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,055 млрд. грн. Витрати Держбюджету заплановані на рівні 305,633 млрд. грн., в т.ч., витрати загального фонду – 240,951 млрд. грн.

Дефіцит Держбюджету заплановано у сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До Державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду надходять загальнодержавні податки і збори, і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит Держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з Держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають Зведений бюджет України.