Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information Inc. (R&I) підвищило прогноз рейтингу України "B+" з "Негативного" до "Стабільного".

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті рейтингового агентства.

У повідомленні зазначається, що таке рішення обумовлене стабілізацією політичної ситуації в країні, відновленням економіки, що розпочалося, і відновленням співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

У R&I відзначають, що отримання Україною кредиту МВФ дозволило зменшити занепокоєність з приводу фінансування уряду в короткостроковій перспективі.