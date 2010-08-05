У липні в бюджет перераховано 7,5 млрд. грн. податків

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) у липні 2010 р. забезпечила надходження податків і зборів до Держбюджету на суму 7,5 млрд. грн., виконання розпису Міністерства фінансів склало 96,2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови ДПАУ Олексій ЛЮБЧЕНКО.

За його словами, у липні було перераховано податків до Держбюджету на 3,2 млрд. грн., або в 1,7 раза більше, ніж у липні минулого року.