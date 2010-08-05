У липні в бюджет перераховано 7,5 млрд. грн. податків
15:26, 05 серпня 2010Фінанси
0
Повідомляють у ДПАУ
Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) у липні 2010 р. забезпечила надходження податків і зборів до Держбюджету на суму 7,5 млрд. грн., виконання розпису Міністерства фінансів склало 96,2%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови ДПАУ Олексій ЛЮБЧЕНКО.
За його словами, у липні було перераховано податків до Держбюджету на 3,2 млрд. грн., або в 1,7 раза більше, ніж у липні минулого року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter