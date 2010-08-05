Перетворити квартиру на міні-пекарню чи кафе стане легше

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) готує законодавчі зміни, які б дозволяли переводити приміщення з житлового фонду в нежитловій і навпаки за декларативним принципом.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Держкомпідприємництва, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, цю ініціативу під час робочої зустрічі з представниками будівельного бізнесу висунув голова комітету Михайло БРОДСЬКИЙ.

За словами М. БРОДСЬКОГО, практика розвинених країн свідчить, що відкриття на перших поверхах житлових будинків міні-пекарень, магазинчиків або кафе сприяє розвитку малого бізнесу і стимулює підприємницьку активність громадян.

"В Україні також необхідно виписати правила сертифікації кожного об'єкта і максимально спростити громадські слухання щодо отримання дозволу на переведення квартири до нежитлового фонду", - зазначає М. БРОДСЬКИЙ.

На його думку, недосконалість і зарегульованість вітчизняного законодавства призводять до хабарництва і корумпованості в процесі отримання необхідних дозволів.