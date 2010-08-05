Інвестори торгової нерухомості з’являться не раніше весни

Приходу інвесторів на ринок торговельної нерухомості слід чекати не раніше весни 2011 року.

Таку думку УНІАН висловив директор девелоперської компанії "Герц" (Київ) Валерій КИРИЛКО.

"Навесні вже можна чекати приходу цільових інвесторів на цей ринок і, відповідно, сплеску ділової активності в сегменті торговельних центрів", - вважає він.

За словами В. КИРИЛКА, уже зараз в сегменті торговельної нерухомості спостерігається споживчо-орендне зростання, що пов'язано з тим, що левова частка усіх проектів масштабних торговельних центрів заморожена. Водночас роздрібні мережі продовжують свій розвиток, не дивлячись на поточну кризу.

"З точки зору сплеску активності девелоперів, тут усе залежить від наявності в країні "довгих" грошей і організацій, які готові ці гроші давати під проекти. На жаль, у цьому напрямі усе не так добре. Інвесторів немає, і в найближчому майбутньому не варто чекати їх масового входження в Україну. Єдина надія на нашого східного сусіда - інвесторів з Росії. Проте, багато девелоперів дійшли висновку, що в майбутньому виграє той, хто свої проекти почне зараз. Це дозволить вийти на ринок на етапі активного зростання торговельного сегменту, якого можна буде чекати після завершення кризи", - вважає він.

За даними В. КИРИЛКА, рівень вакантності в торговельних центрах Києва знизився з 5% - 10% до 1% - 4%.