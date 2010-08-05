Закриття міжбанку: долар - 7,8910/7,8915 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8880/7,8930 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,8910/7,8925 грн./дол. До закриття торгів ціни знизилися до 7,8910/7,8915 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8911 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2640/0,2643 грн./рубль, до 12:00 ціни встановилися на рівні 0,2641/0,2643 грн./рубль. До закриття ціни піднялися - 0,2644/0,2647 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і склав 29,7875 рубля за долар (- 0,0324).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3129/1,3133 дол./євро, а до 14:00 підвищилися - 1,3203/1,3205 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3590/10,3675 грн./євро, до закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,4190/10,4240 грн./євро.