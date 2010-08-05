Уряд випустить ОВДП на 5 млрд грн.

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) обсягом 5 млрд. грн. з терміном погашення до 5 років для кредитування Аграрного фонду.

Відповідна постанова Кабміну №639 від 9 червня розміщена на сайті Верховної Ради.

Залучені від продажу ОВДП кошти будуть спрямовані Міністерству аграрної політики як головному розпорядникові бюджетних коштів для Аграрного фонду на умовах повернення до кінця бюджетного періоду.

Міністерству аграрної політики документом доручено забезпечити укладання з Аграрним фондом за узгодженням з Міністерством фінансів договору про надання кредиту.

Як повідомляв УНІАН, у бюджеті поточного року передбачений випуск ОВДП обсягом 5 млрд. грн. для забезпечення коштами Аграрного фонду і проведення фінансових інтервенцій на ринку зерна.

Раніше передбачалося, що випуск ОВДП для кредитування Аграрного фонду почнеться в першій декаді липня.