Розмір Фонду гарантування вкладів у червні збільшився на 7,6%

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в липні ц.р. збільшився на 7,6% або на 219 млн. грн., і станом на 1 серпня ц.р. становив 3,093 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників в липні скоротилася з 171 до 169 банків, кількість тимчасових учасників збільшилася з 4 до 6 банків.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів здійснював виплати вкладникам таких банків: «Іпобанк», «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку і заощаджень».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Із листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України в 2009 році становили більше 2 млрд. грн. (сума банківських вкладів – близько 927 млн. грн., з Держбюджету – 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду було виплачено більше 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти комерційних банків, що ліквідовуються. вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2010 року становив 4,303 млрд. грн.