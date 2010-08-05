Мінфін обрав первинних дилерів на ринку ОВДП

Міністерством фінансів України обрало "Укрексімбанк", "Сітібанк" і "Сбербанк Росії" (всі - Київ) для виконання функцій первинних дилерів на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

«Міністерством фінансів України 5 серпня 2010 року був проведений відбір первинних дилерів, за результатами якого переможцями стали "Укрексімбанк", "Сітібанк" і «Дочірній банк Сбербанку Росії»», - йдеться у повідомленні. При цьому зазначається, що дані банки одержать статус первинних дилерів після підписання з Міністерством фінансів договорів про співпрацю на ринку державних цінних паперів.

За даними Мінфіну, на сьогодні первинними дилерами є 12 банків:

«ІНГ Банк Україна», «Державний ощадний банк України», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укргазбанк», «Родовід Банк», «ОТП Банк», «УніКредит Банк», «ЕРСТЕ Банк», «АКБ «Київ», «Київська Русь», «Корпоративний і Інвестиційний Банк Креді Агріколь».

Як повідомлялося, з 19 лютого 2010 р., згідно з постановою Нацбанку №13 від 15 січня 2010 року, в первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики можуть брати участь тільки первинні дилери.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в першому півріччі надійшли кошти на загальну суму 23,995 млрд. грн.

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених для рекапіталізації банків) на загальну суму 30,385 млн. грн.

ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

Акціонерне товариство "Сітібанк" (м. Київ) створене у травні 1998 року як банк зі 100% іноземним капіталом, є дочірнім банком американського Citibank NA.

АТ «Сбербанк Росії» (м. Київ) зареєстровано у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (м. Москва).