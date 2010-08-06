Порятунок британських банків виявився вигідним

Завдяки поверненню державних банків Великобританії до рентабельності на цьому тижні, уряду вдалося підняти паперовий прибуток по інвестиціях до 3,4 млрд фунтів стерлінгів. При цьому також народилася думка, що порятунок банківського сектора в 2008 р. виявився вельми вигідним для платників податків, пише Dow Jones Newswires, повідомляє k2kapital.

Доподатковий прибуток найбільшого роздрібного банку Великобританії Lloyds Banking Group у першому півріччі досяг 1,3 млрд фунтів при прогнозі в 590 млн. фунтів. Чистий прибуток банку, який на 41% належить властям королівства, склав за звітний період 596 млн. фунтів. Банк вперше вийшов у плюс з моменту його злиття з HBOS PLC два роки тому з метою одержати підтримку держави.

Акції банку виросли в ціні на 2 пенси до 74 пенсів. Таким чином уряд, що володіє 41-проц часткою в банку, одержав прибуток у розмірі 3,17 млрд фунтів. Чисті інвестиції у розмірі 17,4 млрд фунтів приносять державі прибуток, якщо ціна однієї акції не опускається нижче 63,2 пенсів.

Ще більша інвестиція держави у банк RBS у розмірі 45,2 млрд фунтів принесла 190 млн. фунтів при вартості однієї акції – 52 пенси. Будь-який рух цих паперів вище за рівень 49,9 пенсів сприятливий.

Банк повинен відзвітувати про прибуток за перше півріччя у п`ятницю. До цього він впродовж півтора років терпів збитки.

На цьому тижні акції банку пішли вгору після виходу сильних звітів британських і європейських банків за перше півріччя. Ще одна велика власність держави - Northern Rock - також зафіксував незначний прибуток у двох своїх незалежних підрозділах. У січні банк був роздільний на дві частина – хорошу і погану. Проте саме погана частина зараз рентабельна.

Northern Rock Asset Management Plc – банк, що представляє залишки першої головної жертви кредитної кризи у Великобританії, повідомив у вівторок про те, що він повернувся до прибутку в першій половині року, після важких втрат рік тому.

Так званий «поганий банк» - одна з двох частин, на які розпався Northern Rock, – повідомив про отримання прибули до оподаткування у розмірі 349,7 млн. фунтів стерлінгів ($560 млн.) порівняно із збитком в 724,2 млн. фунтів роком раніше.

Як заявив генеральний директор банку Lloyds Эрик Деніелс, акції банку, що ростуть в ціні, відкривають перед державою «нові можливості», хоча він не уточнив, коли планується частковий або повний продаж державної частки.