Порятунок британських банків виявився вигідним
Платникам податків
Доподатковий прибуток найбільшого роздрібного банку Великобританії Lloyds Banking Group у першому півріччі досяг 1,3 млрд фунтів при прогнозі в 590 млн. фунтів. Чистий прибуток банку, який на 41% належить властям королівства, склав за звітний період 596 млн. фунтів. Банк вперше вийшов у плюс з моменту його злиття з HBOS PLC два роки тому з метою одержати підтримку держави.
Акції банку виросли в ціні на 2 пенси до 74 пенсів. Таким чином уряд, що володіє 41-проц часткою в банку, одержав прибуток у розмірі 3,17 млрд фунтів. Чисті інвестиції у розмірі 17,4 млрд фунтів приносять державі прибуток, якщо ціна однієї акції не опускається нижче 63,2 пенсів.
Ще більша інвестиція держави у банк RBS у розмірі 45,2 млрд фунтів принесла 190 млн. фунтів при вартості однієї акції – 52 пенси. Будь-який рух цих паперів вище за рівень 49,9 пенсів сприятливий.
Банк повинен відзвітувати про прибуток за перше півріччя у п`ятницю. До цього він впродовж півтора років терпів збитки.
На цьому тижні акції банку пішли вгору після виходу сильних звітів британських і європейських банків за перше півріччя. Ще одна велика власність держави - Northern Rock - також зафіксував незначний прибуток у двох своїх незалежних підрозділах. У січні банк був роздільний на дві частина – хорошу і погану. Проте саме погана частина зараз рентабельна.
Northern Rock Asset Management Plc – банк, що представляє залишки першої головної жертви кредитної кризи у Великобританії, повідомив у вівторок про те, що він повернувся до прибутку в першій половині року, після важких втрат рік тому.
Так званий «поганий банк» - одна з двох частин, на які розпався Northern Rock, – повідомив про отримання прибули до оподаткування у розмірі 349,7 млн. фунтів стерлінгів ($560 млн.) порівняно із збитком в 724,2 млн. фунтів роком раніше.
Як заявив генеральний директор банку Lloyds Эрик Деніелс, акції банку, що ростуть в ціні, відкривають перед державою «нові можливості», хоча він не уточнив, коли планується частковий або повний продаж державної частки.