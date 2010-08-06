Долар знизився до ієни

Долар зазнав втрат проти ієни під тиском економічних даних про число заявок на отримання допомоги з безробіття у США, повідомляє k2kapital.

Кількість первинних звернень за допомогою з безробіття в США на минулому тижні виросла на 19 тис. - до 479 тис. заявок з 460 тис. звернень. Такі дані наводить Міністерство праці США. Аналітики, опитані Bloomberg, прогнозували, що цей показник скоротиться до 455 тис. заявок.

Інвестори чекають виходу важливого звіту про зайнятість у США в найближчу п`ятницю. Міністр фінансів США Тімоті Гейтнер заявив, що безробіття в США може знову вирости, оскільки економіка відновлюється недостатньо швидко.

Пара доллар/японская ієна торгувалася по 85,88, напередодні по 86,30. Євро подешевшав до $1,314 ($1,316 в середу). Індекс долара, що дозволяє оцінити вартість американського долара по відношенню до корзини з шести основних валют світу, знизився до 80,8 проти 80,93.