Готівковий курс у комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,90 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 5 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,89 грн./дол., із продажу – в межах 7,89-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо підвищився відучора і сьогодні становить 10,30/10,45 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,20-10,38 грн./євро, з продажу – в межах 10,40-10,51 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 5 серпня знизився на 0,2% і сьогодні становить 0,2551/0,2645 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2490-0,2611 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2629-0,2680 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,89 грн./дол., із продажу – в межах 7,89-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора дещо підвищився і сьогодні становить 10,32/10,45 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,20-10,38 грн./євро, з продажу – в межах 10,41-10,50 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці не змінився порівняно з 5 серпня і сьогодні становить 0,2554/0,2647 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2490-0,2611 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2629-0,2670 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 10,20/10,50 грн., рубль – 0,2400/0,2610 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,91 грн., євро – 10,20/10,45 грн., рубль – 0,2550/0,2620 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,868/7,906 грн., євро – 10,25/10,55 грн., рубль – 0,2580/0,2680 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 6 серпня, становить: гривні до долара США – 7,8909, до євро – 10,403363, до російського рубля – 0,26423.