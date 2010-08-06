СБУ ліквідувала крупний конвертаційний центр

СБУ із залученням спецпідрозділу „Альфа” у Києві провела спеціальну операцію, у ході якої припинено протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, до складу якого входили двоє співробітників податкової міліції, котрі організували незаконну фінансову схему ухилення від сплати податків та виведення коштів з легального обороту з подальшим незаконним переведенням їх у готівку.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, фінансовими послугами конвертаційного центру користувалися столичні підприємства, у тому числі й державної форми власності.

Співробітники СБУ здійснили ряд обшуків, зокрема за місцем роботи організаторів конвертаційного центру, у ході яких вилучено печатки 14 підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи цих фірм і кошти на загальну суму понад 490 тис. грн., з них - 350 тис. грн. були виявлені у власному автомобілі одного з організаторів протиправних оборудок.

Причетного до вказаного злочину капітана податкової міліції затримано безпосередньо під час передачі ним коштів одному з клієнтів конвертаційного центру.

За матеріалами СБУ прокуратурою Києва стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Слідство у справі триває.