Міжнародні валютні резерви Нацбанку в липні зросли на 4%

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в липні 2010 року зросли більш ніж на 4% – до 30,876 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 14,626 млрд. дол. (із урахуванням операцій Держказначейства України).

Інтервенції НБУ на валютному ринку України (сальдо) становили 816,8 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) становив 3,650 млрд. дол., у т.ч. обсяг валюти, купленої банками у населення, 1,750 млрд. дол., проданої населенню – 1,899 млрд. дол.

Банківські вклади фізичних осіб у вільно конвертованій валюті (в доларовому еквіваленті) зросли на 510,9 млн. дол. США і на 30 липня ц.р. становили 15,239 млрд. дол.

У червні 2010 року приріст реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) гривні стосовно грудня 2009 року становив 10,3%, що було зумовлено як перевищенням інфляції в Україні над її зваженим показником по країнах – основних торгових партнерах (на 0,6 п.п.), так і посиленням номінального ефективного обмінного курсу гривні (НЕОК) на 9,7%. Це пояснюється переважно зміцненням долара США на міжнародних ринках.