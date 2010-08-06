Проти посадовців КС «Либідь» порушено кримінальну справу

Прокуратурою Голосіївського району Києва порушено кримінальну справу стосовно чотирьох службових осіб кредитної спілки «Либідь», які упродовж 2008-2009 років шляхом фальсифікації кредитних документів привласнили кошти вкладників на суму понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, організатору групи обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, на майно обвинувачених накладено арешт.

Також у відомстві зазначили, що упродовж поточного року викрито 17 злочинних угруповань, які вчиняли злочини у фінансово-кредитній системі.