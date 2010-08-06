Дефіцит держфінансів цьогоріч не може перевищувати 5,5%

Згідно з Меморандумом, укладеним із Міжнародним валютним фондом, дефіцит держфінансів у 2010 році не повинен перевищувати 5,5% ВВП. Про це повідомили УНІАН у Міністерстві фінансів України.

«Згідно з досягнутими домовленостями між урядом України і Міжнародним валютним фондом, що підтверджено Меморандумом про економічну й фінансову політику, було ухвалено рішення про скорочення показників дефіциту сектора загальнодержавного управління в 2010 році до 5,5% ВВП”, - зазначили в Мінфіні.

Одним із заходів на підтримку виконання Меморандуму є збалансованість місцевих бюджетів у 2010 році. «У зв`язку з цим місцеві бюджети на відповідний бюджетний період повинні бути виконані без дефіциту, і будь-які зміни до рішення про місцевий бюджет у частині здійснення запозичень до бюджету розвитку призведуть до порушень вимог Меморандуму з боку України», - повідомили в Мінфіні.

Враховуючи вищезгадане, у фінансовому відомстві підкреслили, що місцевий борг міст впродовж 2010 року не повинен збільшуватися, а надходження й витрати місцевих бюджетів повинні складати єдиний баланс.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 29 липня ц.р. заявив, що дав доручення Київській міськдержадміністрації припинити роботу на виконання постанови уряду №371 від 31 травня ц.р., якою дозволялося київській владі залучити кредит на 2 млрд. грн. Прем`єр зазначив, що такий крок був необхідний для того, щоб укластися у встановлений програмою співпраці України і МВФ дефіцит бюджету в розмірі 60 млрд. грн., оскільки зобов`язання по будь-якому кредиту, залученому регіональною владою, включаються в цю суму.

Крім того, 4 серпня голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявив, що центральна влада відмовила уряду Криму у випуску облігацій внутрішньої позики на 400 млн. грн. у 2010 році через вимоги МВФ не нарощувати державний борг країни.

У липні було проведено секвестр бюджету-2010, в результаті якого його дефіцит було скорочено з 5,33% до 4,99% ВВП. Зокрема було скорочено витрати Держбюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду України на 3 млрд. грн. – до 26,596 млрд. грн.

Уряд також має намір довести дефіцит НАК «Нафтогаз України» за підсумками 2010 року до суми не більше 10 млрд. грн., що становитиме 1% ВВП.