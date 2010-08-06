Уряд має намір ввести принцип «єдиного вікна»

Кабінет міністрів України має намір ввести принцип "єдиного вікна" для подачі конкурсних проектних інвестиційних пропозицій. Як сказано в повідомленні прес-служби першого віце-прем'єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, переданому УНІАН, про це йшлося на засіданні урядового комітету з питань розвитку галузей економіки і науково-інноваційної політики.

На засіданні відпрацьовувалися декілька документів з підготовки і реалізації інвестиційних проектів. Зокрема йдеться про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про впровадження системи підготовки і відбору інвестиційних проектів в реальному секторі економіки з метою залучення коштів для їх реалізації і надання державних гарантій з запозичень, залучених для їх фінансування".

Документ спрямований на впровадження комплексного підходу до визначення державних пріоритетів інвестування, забезпечення єдиних принципів взаємодії центральних органів виконавчої влади під час проведення конкурсних відборів інвестпроектів.

Проект постанови також встановлює принцип "єдиного вікна" для подачі суб'єктами господарювання усіх форм власності, які мають намір взяти участь в конкурсі, проектних пропозицій.

Для законодавчого забезпечення цього принципу розроблений проект Закону України "Про підготовку і реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", який також опрацьовували на засіданні Урядового комітету.

За словами А. КЛЮЄВА, важливо максимально спростити адміністративні формальності в процесі підготовки інвестпроектів. За його словами, єдиний уповноважений органи влади - Державне агентство України з інвестицій і розвитку - повинен взаємодіяти з усіма іншими органами влади і установами на користь інвесторів для прискорення реалізації інвестиційних, інноваційних або інфраструктурних проектів.