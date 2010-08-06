Королевська: Податковий кодекс став інструментом піару

Через існування різних піар-проектів Податкового кодексу бізнес не може спланувати роботу навіть на найближчу перспективу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

"Сьогодні ніхто не може з упевненістю сказати, які податки доведеться платити. Неможливо сформувати бізнес-план і спланувати роботу навіть на найближчу перспективу. Результат - бізнес боїться інвестувати. Страждає економіка", - говорить вона.

Голова комітету Верховної Ради заявила, що насправді уряд сьогодні обмежений у виборі: зберегти нинішню недосконалу систему або прийняти ще більш недосконалий кодекс, який надасть податковим органам права безконтрольного втручання в діяльність підприємців. "Сьогодні не йде мова про те, як зробити систему кращою та ефективнішою. Сьогодні йде мова про те, залишити увесь негатив, як він є, або узаконити державний рекет фіскальних органів. Обидва варіанти ведуть до перспективи втрати навіть тих небагатьох економічних свобод, які за останні роки відвоювали підприємці", - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що Україна займає 181 місце в рейтингу Paying Taxes - 2010 з 183 можливих, що означає гірші позиції у всьому світі. "Податковий кодекс повинен кардинально змінити правила роботи системи оподаткування, зробити її комфортнішою для підприємців, бізнесу та інвесторів. Проте, замість того, щоб бути інструментом економічного розвитку і забезпечити поліпшення бізнес-клімату, він став інструментом піару і державного мародерства підприємців, на якому деякі політики намагаються збити рейтинг і політичний капітал", - наголосила Н. КОРОЛЕВСЬКА.