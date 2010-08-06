Каськів розповів про важливість "національних проектів"

Народний депутат України, керівник робочої групи з національних проектів Комітету економічних реформ Владислав КАСЬКІВ відзначає важливу роль "національних проектів" при реалізації економічних реформ в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Національні проекти є практичною основою для реалізації економічних реформ. У системі державної влади буде уперше застосований принцип проектного управління. Реалізація національних проектів гарантує залучення значного об'єму інвестицій і розвиток стратегічних напрямів економіки без використання бюджетних коштів. І це є головним принципом, - сказав В. КАСЬКІВ. - Національні проекти мають стратегічне значення для кожної окремої галузі економіки, регіону або рішення соціальних проблем, мають обмежений термін реалізації - до 4 років - і об'єм не менше 300 млн. грн."

За його словами, на сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визначив 5 національних проектів з орієнтовним об'ємом фінансування 40 млрд. грн., а також ще 10 перспективних напрямів, які складають другу хвилю інвестиційних надходжень. При цьому основними критеріями реалізації національних проектів є їх реалістичність і швидкість реалізації.

В. КАСЬКІВ не уточнив, про яких саме 5 проектів йде мова, зазначивши, що ці проекти повинні ще пройти обговорення на засіданні Комітету економічних реформ, яке повинне відбутися до кінця серпня. Також до кінця серпня ці проекти планують передати на розгляд Кабінету міністрів України.

Водночас він сказав, що основними напрямами реалізації проектів будуть енергетична безпека і розвиток альтернативних джерел енергії, а також підвищення якості життя населення.

Відповідаючи на питання журналістів щодо можливої зміни своєї політичної позиції, В. КАСЬКІВ сказав: "Яке відношення нацпроекти мають до політики? Це державна справа. Офіційно повідомляю, що мене, як народного депутата, ніхто не примушує вступати в Партію регіонів або в коаліцію, або голосувати проти моїх переконань. Проблемою є наявність в коаліції комуністів і деякі питання в гуманітарній сфері, зокрема трактування історії і мовна політика".

Крім того, В.КАСЬКІВ, відповідаючи на питання журналістів про те, чи не боїться він, що його активна робота з новою владою негативно вплине на його взаємини з колегами по фракції, яка заявила про свою опозиційну позицію до нинішньої влади, сказав наступне: "Постраждати (стосунки з колегами по фракції - УНІАН) можуть, але тільки з недалекими політиками, які займаються тільки дешевим популізмом і спекуляціями. Я підкреслюю, що ключовий принцип в політиці - ніколи в житті не голосувати і не виступати проти своїх принципів. Я вам можу сказати, що я цього робити не буду".