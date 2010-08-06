Закриття міжбанку: долар - 7,8908/7,8920 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8890/7,8925 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,8905/7,8915 грн./дол. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 7,8908/7,8920 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8909 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2643/0,2646 грн./рубль до 12:00 ціни практично не змінилися - 0,2643/0,2645 грн./рубль. До закриття ціни знизилися до 0,2642/0,2644 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і склав 29,8449 рубля за долар (+0,0574).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3193/1,3195 дол./євро, а до 14:00 знизилися - 1,3170/1,3172 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4060/10,4125 грн./євро, до 12:00 ціни знизилися до 10,4025/10,4060 грн./євро. До закриття торгів цінові показники EUR/UAH впали - 10,3850/10,3890 грн./євро.